Украинцам разъяснили открытие единого счета для уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Принятые парламентом законопроекты №1049 и 1051 значительно облегчат жизнь налогоплательщиков, поскольку позволяют открыть единый счет для уплаты налогов, который заработает с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минфина в Facebook, передает УНН.
"Если сейчас Вы платите налоги на много разных счетов в Казначействе, что нередко приводит к ошибкам и направлению денег на неправильные реквизиты и еще и забирает достаточно времени, то теперь у Вас будет единый счет для уплаты налогов, который заработает с 1 января 2021 года", - указали в министерстве.
С единого счета, как указано, можно будет платить:
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- налог на прибыль предприятий;
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- НДФЛ;
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- ЕСВ;
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- единый налог;
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- рентную плату;
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- налоговый долг по следующим налогам.
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"Для того, чтобы открыть единый счет, нужна лишь заявка в Налоговую службу, которую можно будет отправить, не выходя из офиса или дома, через собственный электронный кабинет налогоплательщика. И уже на следующий день Вы сможете пользоваться его преимуществами. Все, что нужно будет для уплаты налогов - только подать на исполнение в банк, в котором обслуживается, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств", - указали в Минфине.
Как отмечается, дальше всю работу сделают ГНС и Казначейство. Налоговая служба сформирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и отправит их Казначейству.
Напомним, 4 октября Рада ввела единый счет для оплаты налогов и сборов.