Украинцам разъяснили открытие единого счета для уплаты налогов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 37943 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 75095 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 78510 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 128957 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 181173 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 169274 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 219770 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202331 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 446684 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234720 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 57195 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 62060 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 41122 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 14631 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 38316 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 207379 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 191514 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 277826 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 446684 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 546942 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 128957 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 65349 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 62687 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 68716 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 99047 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинцам разъяснили открытие единого счета для уплаты налогов

Киев • УНН

 • 15486 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Принятые парламентом законопроекты №1049 и 1051 значительно облегчат жизнь налогоплательщиков, поскольку позволяют открыть единый счет для уплаты налогов, который заработает с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минфина в Facebook, передает УНН.

Украинцам разъяснили открытие единого счета для уплаты налогов

"Если сейчас Вы платите налоги на много разных счетов в Казначействе, что нередко приводит к ошибкам и направлению денег на неправильные реквизиты и еще и забирает достаточно времени, то теперь у Вас будет единый счет для уплаты налогов, который заработает с 1 января 2021 года", - указали в министерстве.

С единого счета, как указано, можно будет платить:

  • налог на прибыль предприятий;
  • НДФЛ;
  • ЕСВ;
  • единый налог;
  • рентную плату;
  • налоговый долг по следующим налогам.

"Для того, чтобы открыть единый счет, нужна лишь заявка в Налоговую службу, которую можно будет отправить, не выходя из офиса или дома, через собственный электронный кабинет налогоплательщика. И уже на следующий день Вы сможете пользоваться его преимуществами. Все, что нужно будет для уплаты налогов - только подать на исполнение в банк, в котором обслуживается, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств", - указали в Минфине.

Как отмечается, дальше всю работу сделают ГНС и Казначейство. Налоговая служба сформирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и отправит их Казначейству.

Напомним, 4 октября Рада ввела единый счет для оплаты налогов и сборов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01