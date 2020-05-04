Українцям розповіли про процедуру призначення на держслужбу в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В умовах карантину та протягом 30 днів після нього влаштуватися на державну службу можна без тестувань та ситуативних завдань, але пройшовши співбесіду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань держслужби.
“Введена процедура тимчасового добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту. Дана процедура діятиме впродовж карантину і 30 днів по його закінченні. Це означає, що у винятковий випадках суб’єкт призначення або керівник державної служби державного органу можуть оголосити добір на ту чи іншу вакантну посаду державної служби у зв’язку з гострою необхідністю забезпечення функціонування цього державного органу шляхом укладання строкового контракту”, — йдеться у повідомленні.
Така процедура відрізняється від традиційного конкурсу на зайняття посад державної служби:
— в першу чергу, не відбуваються класичні етапи оцінювання кандидатів, їх компетентностей. Також не відбувається традиційних тестувань, виконання ситуативних завдань. Зберігається елемент співбесіди;
— на підставі обґрунтованого подання уповноваженої особи суб’єкт призначення або керівник державної служби державного органу визначається щодо укладання з таким претендентом строкового контракту на відповідну посаду державної служби;
— особа, у разі необхідності, має пройти процедуру спеціальної перевірки відповідно до законодавства щодо запобігання корупції;
— після проходження спеціальної перевірки та підписання з особою контракту на період дії карантину суб’єкт призначення або керівник державної служби державного органу приймає рішення про призначення на посаду державної служби. Таке рішення оформлюється у вигляді наказу або розпорядження.
Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за 1 день подали 6 претендентів, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук, а також фіскал Василь Поїзд.