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Украинцам рассказали о процедуре назначения на госслужбу в условиях карантина

Киев • УНН

 • 15860 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В условиях карантина и в течение 30 дней после него устроиться на государственную службу можно без тестов и ситуативных задач, но пройдя собеседование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам госслужбы.

Украинцам рассказали о процедуре назначения на госслужбу в условиях карантина

“Введена процедура временного отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Данная процедура будет действовать в течение карантина и 30 дней по его окончании. Это означает, что в исключительный случаях субъект назначения или руководитель государственной службы государственного органа могут объявить отбор на ту или иную вакантную должность государственной службы в связи с острой необходимостью обеспечения функционирования этого государственного органа путем заключения срочного контракта”, — говорится в сообщении .

Такая процедура отличается от традиционного конкурса на занятие должностей государственной службы:

— в первую очередь, не происходят классические этапы оценки кандидатов, их компетенций. Также происходит традиционный тест, выполнение ситуативных задач. Сохраняется элемент собеседования;
— на основании обоснованного представления уполномоченного лица субъекта назначения или руководитель государственной службы государственного органа определяется по заключению с таким претендентом срочного контракта на соответствующую должность государственной службы;
— лицо, в случае необходимости, должно пройти процедуру специальной проверки в соответствии с законодательством по предотвращению коррупции;
— после прохождения специальной проверки и подписания с лицом контракта на период действия карантина субъект назначения или руководитель государственной службы государственного органа принимает решение о назначении на должность государственной службы. Такое решение оформляется в виде приказа или распоряжения.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должность руководителя Государственной налоговой службы за 1 день подали 6 претендентов, среди которых и нардеп предыдущих созывов Николай Катеринчук, а также фискал Василий Поезд.

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