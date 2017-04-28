Українцям рекомендували не відвідувати столицю Македонії на фоні протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Консул України у Македонії закликав громадян України утриматися від візитів до Скоп'є на фоні протестів. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Протести в Скоп'є у Македонії: консул рекомендує утриматися від відвідання центральної частини столиці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 квітня ввечері під час сутичок між протестувальниками та поліцією під стінами парламенту Македонії і всередині самої будівлі було поранено 77 осіб.
Глибока політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Політична сила екс-прем'єра Н.Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд. Зокрема, правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимоги запровадити албанську як другу офіційну мову.