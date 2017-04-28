Украинцам рекомендовали не посещать столицу Македонии на фоне протестов

"Протесты в Скопье в Македонии: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля вечером во время столкновений между протестующими и полицией под стенами парламента Македонии и внутри самого здания были ранены 77 человек.

Глубокий политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Политическая сила экс-премьера Н.Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла возобновить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.