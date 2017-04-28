Украинцам рекомендовали не посещать столицу Македонии на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Консул Украины в Македонии призвал граждан Украины воздержаться от визитов в Скопье на фоне протестов. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Протесты в Скопье в Македонии: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 апреля вечером во время столкновений между протестующими и полицией под стенами парламента Македонии и внутри самого здания были ранены 77 человек.
Глубокий политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Политическая сила экс-премьера Н.Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла возобновить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.