Українцям припало до душі грузинське вино: ми в трійці лідерів з імпорту

Перше місце належить РФ. За два місяці поточного року Росія імпортувала 7,4 млн пляшок грузинського вина. На другому місці - Україна. Імпорт грузинського вина Україною за 2 місяці склав 973 тис. пляшок. Замикає трійку лідерів Китай. За два місяці поточного року Китай імпортував 501,2 тис. пляшок грузинського вина. Також повідомляється, що в січні-лютому поточного року Грузія поставила на експорт 10,8 млн пляшок вина в 38 країн світу, перевищивши показники 2017 року на 23%.

Разом з тим вітчизняні експерти попереджають про те, що в Україні зростає кількість псевдоімпортного вина.

Так, згідно з даними Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром", близько 30% "іноземних" вин на полицях вітчизняних магазинів - зроблені у нас.

Зазначимо також, що на початку року АМКУ вилучив партію вина, що продавався під виглядом грузинського. На підставі звернення Національного агентства вина Грузії до компанії "KAMYANKA GLOBAL WINE" були застосовані санкції у вигляді штрафу в розмірі 7,1 млн гривень і заборони на продаж імітаційного грузинського вина.

Додамо, що, за оцінками експертів, вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену.

"Зазначу, що вітчизняне виноробство має гарні шанси для розвитку та виходу на міжнародну арену. У разі державної підтримки цього процесу хоча б на рівні тієї ж податкової політики наша галузь може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Деякі наші вина за якістю вже не поступаються "іноземцям". "Коктебель", наприклад, представляє досить якісні сортові вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Тому експерти дійсно сходяться на думці, що цей ринок "приречений" на успіх, проте для цього потрібен час і розуміння з боку регуляторів ринку", - зазначила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.