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Украинцам пришлось по душе грузинское вино: мы в тройке лидеров по импорту

Украинцам пришлось по душе грузинское вино: мы в тройке лидеров по импорту

Киев  •  УНН

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КИЇВ. 14 марта. УНН. По итогам января-февраля 2018 года Украина занимает второе место среди стран-импортеров вин из Грузии, передает УНН со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии.

Первое место принадлежит РФ. За два месяца текущего года Россия импортировала 7,4 млн бутылок грузинского вина. На втором месте - Украина. Импорт грузинского вина Украиной за 2 месяца составил 973 тыс. бутылок. Замыкает тройку лидеров Китай. За два месяца текущего года Китай импортировал 501,2 тыс. бутылок грузинского вина. Также сообщается, что в январе-феврале текущего года Грузия поставила на экспорт 10,8 млн бутылок вина в 38 стран мира, превысив показатели 2017 года на 23%.

Вместе с тем отечественные эксперты предупреждают о том, что в Украине растет количество псевдоимпортного вина.

Так, согласно данным Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности “Укрвинпром”, около 30% “иностранных” вин на полках отечественных магазинов – произведены у нас.

Отметим также, что в начале года АМКУ изъял партию вина, продававшегося под видом грузинского. На основании обращения Национального агентства вина Грузии к компании "KAMYANKA GLOBAL WINE" были применены санкции в виде штрафа в размере 7,1 млн гривен и запрета на продажу имитационного грузинского вина.

Добавим, что по оценкам экспертов, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.

"Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы для развития и выхода на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики наша отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например, представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого нужно время и понимание со стороны регуляторов рынка", - отметила генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

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