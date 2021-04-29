Українцям повернули виплату "лікарняних" у разі хвороби або травми: підписано закон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення виплати лікарняних у разі хвороби або травми, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення зміни до статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності“ № 1380-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня поточного року”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).
Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги.
Документ набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я” — 30 червня 2021 року.