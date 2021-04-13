Нардепи повернули виплати лікарняних у разі хвороби або травм

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проект закону № 5187 щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, відповідно до яких відновити право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві”.

У разі ухвалення проекту Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 30 червня 2021 року.

Що було раніше

Рада наприкінці березня ухвалила за основу та в цілому внесений Президентом Володимиром Зеленським законопроект про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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