Українцям пообіцяли мороз до -27 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Внаслідок впливу активних циклонів найближчими днями в Україні очікуються складні погодні умови, мінімальна температура 27 лютого вночі сягатиме 15-22° морозу, у північно-західній половині місцями - 23-27° морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 лютого вночі у південній частині, вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с, хуртовини, в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця; мінімальна температура вночі 15-22° морозу, у північно-західній половині місцями 23-27° морозу", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, на акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-20 дм, швидке обледеніння суден; у західній половині акваторії Чорного моря - висота хвиль 30-40 дм, повільне обледеніння суден.
При цьому уже 28 лютого буде невелике послаблення опадів, явищ та морозів.
"1 березня у південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-27 м/с, хуртовини, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях сильний, місцями дуже сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця", - додали в Укргідрометцентрі.
У відомстві наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельної та морської галузі у більшості областей країни (крім західних).
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, коли варто очікувати найбільше снігу.