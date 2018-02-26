Украинцам пообещали мороз до -27 градусов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63629 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 78001 просмотра

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10 марта, 16:40 • 80688 просмотра

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вследствие влияния активных циклонов в ближайшие дни в Украине ожидаются сложные погодные условия, минимальная температурой 27 февраля ночью будет достигать 15-22° мороза, в северо-западной половине местами - 23-27° мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"27 февраля ночью в южной части, днем ​​в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололед, минимальная температура ночью 15-22° мороза, в северо-западной половине местами 23-27° мороза", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

При этом уже 28 февраля будет небольшое ослабление осадков, явлений и морозов.

"1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололед", - добавили в Укргидрометцентре.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, когда стоит ожидать больше всего снега.

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