Українцям обіцяють взимку температуру в будинках на 4 градуси нижче за норму

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За його словами, на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Вітренко зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив усім запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче -10 С.

За словами голови "Нафтогазу", опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тож уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі необхідності.