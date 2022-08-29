Українцям обіцяють взимку температуру в будинках на 4 градуси нижче за норму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв'ю The Guardian озвучив прогноз, що цієї зими українцям обіцяють температуру в будинках на 4 градуси нижче за норму. Про це інформує УНН.
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За його словами, на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Вітренко зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив усім запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче -10 С.
За словами голови "Нафтогазу", опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тож уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі необхідності.