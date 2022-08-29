Украинцам обещают зимой температуру в домах на 4 градуса ниже нормы

Детали

По его словам, украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия. Витренко отметил, что температура в помещениях будет установлена ​​на уровне 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал всем запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже - 10 С.

По словам главы "Нафтогаза", отопительный сезон в этом году наступит позже и закончится раньше обычного.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск – террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать по необходимости.