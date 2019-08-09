Українцям на наступному тижні обіцяють зниження температури і дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні на наступному тижні очікується пониження температури та короткочасні дощі на окремих територіях. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Так, 15-17 серпня очікується місцями короткочасний дощ (15 серпня на півдні та сході без опадів); 18 серпня у південній та східній частині, 19 серпня у північних та західних областях короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура поступово знизиться на 3-5°”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погода переважно без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі, температура повітря підвищиться.