Украинцам на следующей неделе обещают снижение температуры и дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине на следующей неделе ожидается понижение температуры и дожди на отдельных территориях. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Да, 15-17 августа ожидается местами кратковременный дождь (15 августа на юге и востоке без осадков); 18 августа в южной и восточной части, 19 августа в северных и западных областях кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Температура постепенно снизится на 3-5°", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Украине на выходных ожидается погода преимущественно без осадков, лишь кое-где возможны кратковременные дожди, температура воздуха повысится.