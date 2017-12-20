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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українця визнано найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній футболіст "Говерли", "Металісту" і донецького "Металургу" Олександр Нойок з футбольного клубу "Динамо-Мінськ" визнаний кращим півзахисником чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на Асоціацію Білоруської федерації футболу.

Українця визнано найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі з футболу

У 28 іграх за "біло-синіх" український гравець центральної лінії відзначився трьома голами і вісьмома гольовими передачами.
Примітно, що Нойок у складі свого клубу вів до останнього боротьбу за чемпіонство із "БАТЕ", але поступився титулом попри однакову кількість набраних очок з суперником (по 68).

Відзначимо, що кращим оборонцем чемпіонату став серб Наменья Мілуновіч з "БАТЕ", воротарем – Денис Щербицький з "БАТЕ", нападником і кращим гравцем в незалежності від позиції став Михайло Гордійчук ("БАТЕ").

Нагадаємо, що партнера Нойока по команді - Дмитра Хльобаса, було визнано кращим гравцем "Динамо" за підсумками листопада. 

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