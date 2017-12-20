Украинец признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси по футболу

В 28 играх за "бело-синих" Украинский игрок центральной линии отметился тремя голами и восемью голевыми передачами.

Примечательно, что Нойок в составе своего клуба вел до последнего борьбу за чемпионство с "БАТЭ", но уступил титул несмотря на одинаковое количество набранных очков с соперником (по 68).

Отметим, что лучшим защитником чемпионата стал серб Наменья Милунович с "БАТЭ", вратарем - Денис Щербицкий с "БАТЭ", нападающим и лучшим игроком в независимости от позиции стал Михаил Гордейчук ("БАТЭ").

Напомним, что партнера Нойока по команде - Дмитрия Хлебаса, был признан лучшим игроком "Динамо" по итогам ноября.