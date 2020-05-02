Українця визнано кращим захисником іноземного чемпіонату з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Українського "бігмена" Ігоря Зайцева визнали найкращим гравцем оборонного плану за підсумками чемпіонату Тайваню, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Напередодні наш баскетболіст став чемпіоном у складі команди Тайвань Бір. У фінальній серії вона здолала Юлонь – 4:3. Вирішальною в підсумку виявилася бонусна перемога за перше місце в регулярному чемпіонаті.
Найкращим легіонером змагань визнано напарника Зайцева американця Кентрелла Барклі. Кращим скорером та асистентом сезону став американець Маркус Кін.
Відзначимо, середня статистика колишнього гравця збірної України за сезон склала - 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі.
Як повідомляв УНН, українець Ігор Зайцев виборов титул чемпіона Тайваню.