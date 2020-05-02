Украинца признали лучшим защитником иностранного чемпионата по баскетболу

Накануне наш баскетболист стал чемпионом в составе команды Тайвань Бир. В финальной серии она одолела Юлонь - 4:3. Решающим в итоге оказалась бонусная победа за первое место в регулярном чемпионате.

Лучшим легионером соревнований признали напарника Зайцева американца Кэнтрелл Баркли. Лучшим скорером и ассистентом сезона стал американец Маркус Кин.

Отметим, средняя статистика бывшего игрока сборной Украины за сезон составила - 15,6 очка, 8,1 подбора, 3,1 передачи.

Как сообщал УНН, украинец Игорь Зайцев завоевал титул чемпиона Тайваня.