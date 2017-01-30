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Українця С.Литвинова, засудженого в РФ, етапували до Магадану – активістка

Українця С.Литвинова, засудженого в РФ, етапували до Магадану – активістка

Київ • УНН

 • 7884 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Українського політв’язня Сергія Литвинова етапували з колонії в Ростовській області Росії, де він відбував покарання. Про це повідомила активістка Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами активістки, йдеться про етапування С.Литвинова до Магадану на півночі Росії.

“У колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли “кудись на північ”, — додала активістка.

Як пише “Радіо Свобода”, Сергія Литвинова, селянина з Луганщини, затримали влітку 2014 року в Росії, куди він приїхав підлікуватися в лікарні. Його звинуватили у причетності до масових убивств мирних жителів і зґвалтувань, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону “Дніпро-1”. Згодом, коли адвокати і консульська служба України зуміли довести, що “загиблих” мирних громадян ніколи не існувало, Слідчий комітет Росії був змушений зняти з Литвинова звинувачення у воєнних злочинах.

С.Литвинов вимагав від російської держави офіційних вибачень за заподіяну йому шкоду: експертиза підтвердила, що він зазнавав катувань, а слідство фальсифікувало матеріали справи про нібито воєнні злочини. Генеральна прокуратура Росії письмово вибачилася перед Литвиновим у зв’язку зі справами, що були раніше порушені проти нього за статтями про вбивство і застосування заборонених засобів і методів ведення війни. Йому постановили виплатити у зв’язку з цим відшкодування в сумі 1 тисячі рублів (трохи більше ніж 450 гривень).

Але українця також звинуватили в розбої. Слідство заявляло, що він разом із двома невідомими українськими військовослужбовцями здійснив розбійний напад і викрав два автомобілі у громадянина Росії, який живе в Луганській області України. Литвинов усі звинувачення заперечував і наполягав на тому, що потерпілого ніколи не бачив, участі у грабежі не брав. Адвокати подали документи, за якими одне з цих авто уже давно не належить росіянинові, а друге належить людині з таким самим іменем, але громадянинові України. Також у судовій справі не був підтверджений навіть сам факт перебування нібито потерпілого росіянина в Луганській області в час, коли нібито стався напад.

Та все-таки суд у Росії засудив Сергія Литвинова до 8,5 років позбавлення волі. Міністерство закордонних справ України назвало вирок українцеві виключно політично мотивованим.

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