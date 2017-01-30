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Украинца С.Литвинова, осужденного в РФ, этапировали в Магадан - активистка

Украинца С.Литвинова, осужденного в РФ, этапировали в Магадан - активистка

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Украинского политзаключенного Сергея Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области России, где он отбывал наказание. Об этом сообщила активистка Яна Гончарова на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам активистки, говорится об этапировании С.Литвинова в Магадан на севере России.

"В колонии подтвердили, сказав, что его вывезли" куда-то на север ", - добавила активистка.

Как пишет "Радио Свобода", Сергея Литвинова, крестьянина из Луганщины задержали летом 2014 года в России, куда он приехал подлечиться в больнице. Его обвинили в причастности к массовым убийствам мирных жителей и изнасилованиях, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1". Впоследствии, когда адвокаты и консульская служба Украины сумели доказать, что "погибших" мирных граждан никогда не существовало, Следственный комитет России был вынужден снять с Литвинова обвинения в военных преступлениях.

С.Литвинов требовал от российского государства официальных извинений за нанесенный ему вред: экспертиза подтвердила, что он подвергался пыткам, а следствие фальсифицировало материалы дела о якобы военных преступлениях. Генеральная прокуратура России письменно извинилась перед Литвиновым в связи с делами, ранее возбужденными против него по статьям об убийстве и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Ему решили выплатить в связи с этим возмещение в сумме 1000 рублей (чуть более 450 гривен).

Но украинца также обвинили в разбое. Следствие заявляло, что он вместе с двумя неизвестными украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение и похитил два автомобиля у гражданина России, который живет в Луганской области Украины. Литвинов все обвинения отрицал и настаивал на том, что потерпевшего никогда не видел, участия в грабеже не брал. Адвокаты подали документы, по которым один из этих авто уже давно не принадлежит россиянину, а второе принадлежит человеку с таким же именем, но гражданину Украины. Также в судебном деле ни был подтвержден даже сам факт пребывания якобы пострадавшего россиянина в Луганской области во время, когда якобы случился приступ.

И все же суд в России приговорил Сергея Литвинова к 8,5 годам лишения свободы. Министерство иностранных дел Украины назвало приговор украинца исключительно политически мотивированным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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