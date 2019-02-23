Українця призначили на посаду віце-президента Європейської Конфедерації боксу

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президента Федерації боксу України, члена Виконкому Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA) — Володимира Продивуса, обрано віце-президентом Європейської Конфедерації боксу (EUBC). Про це інформує Федерація боксу України, передає УНН.

Кандидатура Володимира Продивуса була підтримана переважною більшістю членів Генеральної Асамблеї “EUBC”.

“Для мене велика честь обійняти посаду віце-президента Європейської конфедерації боксу та представляти нашу державу та український бокс на світовому рівні. Переконаний в тому, що завдяки сумісним зусиллям нового керівництва EUBC, а також оновленому складу Виконавчого комітету, нам вдасться вивести європейський бокс на новий якісний рівень”, — зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

Варто зазначити, що в рамках засідання генеральної Асамблеї було обрано три віце-президенти “EUBC” з п’яти поданих кандидатур. Разом з Україною претендували обійняти дану посаду представники Росії, Нідерландів, Туреччини та Молдови.

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