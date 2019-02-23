Украинца назначили на должность вице-президента Европейской Конфедерации бокса

Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством членов Генеральной Ассамблеи “EUBC”.

“Для меня большая честь занять пост вице-президента Европейской конфедерации бокса и представлять наше государство и украинский бокс на мировом уровне. Убежден, что благодаря совместным усилиям нового руководства EUBC, а также обновленному составу Исполнительного комитета, нам удастся вывести европейский бокс на новый качественный уровень”, — отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Стоит отметить, что в рамках заседания Генеральной Ассамблеи были выбраны три вице-президента “EUBC” из пяти представленных кандидатур. Вместе с Украиной претендовали занять данную должность представители России, Нидерландов, Турции и Молдовы.