Українця номінували на звання кращого баскетболіста кваліфікації єврокубку

Серед шести номінантів одне місце дісталося українському захиснику “Дніпра” Олександра Мішулу.

У чотирьох поєдинках кваліфікації проти “Лавріо” та “Альби” Мішула в середньому набирав за матч 22,5 очка, 3 підбирання, 3,8 передачі. Реалізував у цих поєдинках 16 триочкових з 41 спроби.

Відзначимо, що іншими претендентами стали: Даріус Томпсон, Кріс Дов, Шевон Томпсон та Джален Дженкінс.

Як повідомляв УНН, попри поразку від “Альби” “Дніпро” став учасником групового етапу Кубка Європи ФІБА, та дізнався суперників у групі.