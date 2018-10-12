Украинца номинировали на звание лучшего баскетболиста квалификации еврокубке

Среди шести номинантов одно место досталось украинскому защитнику “Днепра” Александра Мишула.

В четырех поединках квалификации против “ЛавреВ” и “Альбы” Мишула в среднем набирал за матч 22,5 очка, 3 подбора, 3,8 передачи. Реализовал в этих поединках 16 трехочковых из 41 попытки.

Отметим, что другими претендентами стали: Дариус Томпсон, Крис Дов, Шевон Томпсон и Джален Дженкинс.

Как сообщал УНН, несмотря на поражение от “Альбы” “Днепр” стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА, и узнал соперников в группе.