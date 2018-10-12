Украинца номинировали на звание лучшего баскетболиста квалификации еврокубке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. ФИБА начала голосования по определению лучшего игрока квалификации Кубка Европы ФИБА, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Среди шести номинантов одно место досталось украинскому защитнику “Днепра” Александра Мишула.
В четырех поединках квалификации против “ЛавреВ” и “Альбы” Мишула в среднем набирал за матч 22,5 очка, 3 подбора, 3,8 передачи. Реализовал в этих поединках 16 трехочковых из 41 попытки.
Отметим, что другими претендентами стали: Дариус Томпсон, Крис Дов, Шевон Томпсон и Джален Дженкинс.
Как сообщал УНН, несмотря на поражение от “Альбы” “Днепр” стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА, и узнал соперников в группе.