Українця Хльобаса названо кращим футболістом місяця мінського "Динамо"

Опитування включало в себе три етапи: серед працівників та тренерів Академії клубу, журналістів та уболівальників клубу. За підсумками кожного з етапів учасникам нараховувалися бали: 1 місце — 12 очок, 2 місце — 10 очок, 3 місце — 8 очок, 4 місце — 7 очок і т.д.

Таким чином, кращим гравцем листопада, одноголосно, став український форвард Дмитро Хльобас, він набрав 36 балів (12 + 12 + 12). Друге місце зайняв інший представник України, капітан мінського клубу Олександр Нойок — 26 балів (8 + 8 + 10).

Варто відзначити, що екс-нападник “Ворскли”, права на якого належать київському “Динамо” — Хльобас, провів за мінський колектив 15 матчів, забив 6 разів та віддав 2 результативні передачі. В активі Нойока 28 поєдинків в чемпіонаті Білорусії — 3 голи і 6 ассистів.