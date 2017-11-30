Українця Хльобаса названо кращим футболістом місяця мінського "Динамо"

ukru
09:33 • 31116 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 63827 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 69117 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 89110 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 128426 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 100992 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 285412 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 254998 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398216 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 260100 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.3 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 119576 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 95468 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 105421 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 118143 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 52846 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 46114 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 128462 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 118208 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 198169 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 285431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 7063 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 119485 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 110145 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 141577 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 158393 перегляди
Актуальне
Українця Хльобаса названо кращим футболістом місяця мінського "Динамо"

Українця Хльобаса названо кращим футболістом місяця мінського "Динамо"

Київ • УНН

 • 14461 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. ФК “Динамо” Мінськ визначило найкращих футболістів команди за підсумками листопада, якими стали представники України, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Опитування включало в себе три етапи: серед працівників та тренерів Академії клубу, журналістів та уболівальників клубу. За підсумками кожного з етапів учасникам нараховувалися бали: 1 місце — 12 очок, 2 місце — 10 очок, 3 місце — 8 очок, 4 місце — 7 очок і т.д.

Таким чином, кращим гравцем листопада, одноголосно, став український форвард Дмитро Хльобас, він набрав 36 балів (12 + 12 + 12). Друге місце зайняв інший представник України, капітан мінського клубу Олександр Нойок — 26 балів (8 + 8 + 10).

Варто відзначити, що екс-нападник “Ворскли”, права на якого належать київському “Динамо” — Хльобас, провів за мінський колектив 15 матчів, забив 6 разів та віддав 2 результативні передачі. В активі Нойока 28 поєдинків в чемпіонаті Білорусії — 3 голи і 6 ассистів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,441.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,078.10
Ethereum
$2,029.20