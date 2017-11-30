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Украинца Хлёбаса назвали лучшим футболистом месяца минского "Динамо"

Украинца Хлёбаса назвали лучшим футболистом месяца минского "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 14454 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. ФК “Динамо” Минск определило лучших футболистов команды по итогам ноября, которыми стали представители Украины, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Опрос включал в себя три этапа: среди работников и тренеров Академии клуба, журналистов и болельщиков клуба. По итогам каждого из этапов участникам начислялись баллы: 1 место — 12 очков, 2 место — 10 очков, 3 место — 8 очков, 4 место — 7 очков и т.д.

Таким образом, лучшим игроком ноября, единогласно, стал украинский форвард Дмитрий Хлёбас, он набрал 36 баллов (12 + 12 + 12). Второе место занял другой представитель Украины, капитан минского клуба Александр Нойок — 26 баллов (8 + 8 + 10).

Стоит отметить, что экс-нападающий “Ворсклы”, права на которого принадлежат киевскому “Динамо” — Хлёбас, провел за минский коллектив 15 матчей, забил 6 раз и отдал 2 результативные передачи. В активе Нойока 28 поединков в чемпионате Белоруссии — 3 гола и 6 ассистов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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