Українця із документами, виданими окупаційною владою Криму, затримали на кордоні з РФ

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У 47-річного українця на кордоні співробітники Держприкордонслужби виявили різні документи видані окупаційною владою Криму та монети, які можливо мають історичну чи культурну цінність. Для перетину держрубежу чоловік обрав пункт пропуску для автомобільного сполучення “Гоптівка”, що на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі, чоловік слідував пасажиром автобусу сполученням «Дніпро (Україна) - Краснодар (РФ)». Під час перевірки документів даного громадянина прикордонники з’ясували, що відносно нього діє доручення уповноважених державних органів України.

"...під час поглибленого огляду спільною групою з прикордонників та представників фіскальної служби у чоловіка було виявлено 3 пакунки з монетами, з яких 62 можливо містять історичну чи культурну цінність. Крім того, у нього знайшли купу різноманітних документів, які він приховав в шкарпетках. Серед них паспорт громадянина РФ, військовий квиток РФ, пенсійне посвідчення міністерства оборони РФ, посвідчення приватного охоронця РФ та інші, що були видані окупаційною владою на території АР Крим", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що монети у громадянина вилучено та будуть направлені на експертну оцінку. Самого ж чоловіка разом зі знайденими документами передано представникам Національної поліції.

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