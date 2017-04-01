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Украинца из документами, выданными оккупационными властями Крыма, задержали на границе с РФ

Украинца из документами, выданными оккупационными властями Крыма, задержали на границе с РФ

Киев  •  УНН

 • 17273 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В 47-летнего украинца на границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили различные документы выданные оккупационными властями Крыма и монеты, которые возможно имеют историческую или культурную ценность. Для пересечения госграницы человек выбрал пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, задержанный следовал пассажиром автобуса сообщением “Днепр (Украина) — Краснодар (РФ)”. Во время проверки документов данного гражданина пограничники выяснили, что в отношении него действует поручение уполномоченных государственных органов Украины.

“... во время углубленного осмотра общей группой из пограничников и представителей фискальной службы у мужчины было обнаружено 3 пакета с монетами, из которых 62 возможно содержат историческую или культурную ценность. Кроме того, у него нашли кучу различных документов, которые он скрыл в носках. Среди них паспорт гражданина РФ, военный билет РФ, пенсионное удостоверение министерства обороны РФ, удостоверение частного охранника РФ и другие, которые были выданы оккупационными властями на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что монеты у гражданина были изъяты, их направят на экспертную оценку. Задержанного, вместе с найденными документами, передали представителям Национальной полиции.

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