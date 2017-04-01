Украинца из документами, выданными оккупационными властями Крыма, задержали на границе с РФ

Как сообщили в пресс-службе, задержанный следовал пассажиром автобуса сообщением “Днепр (Украина) — Краснодар (РФ)”. Во время проверки документов данного гражданина пограничники выяснили, что в отношении него действует поручение уполномоченных государственных органов Украины.

“... во время углубленного осмотра общей группой из пограничников и представителей фискальной службы у мужчины было обнаружено 3 пакета с монетами, из которых 62 возможно содержат историческую или культурную ценность. Кроме того, у него нашли кучу различных документов, которые он скрыл в носках. Среди них паспорт гражданина РФ, военный билет РФ, пенсионное удостоверение министерства обороны РФ, удостоверение частного охранника РФ и другие, которые были выданы оккупационными властями на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что монеты у гражданина были изъяты, их направят на экспертную оценку. Задержанного, вместе с найденными документами, передали представителям Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ задержала на админгранице с Крымом двух украинцев