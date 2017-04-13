Українців закликали не їздити в Єгипет через активізацію “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Єгипту через активізацію на території країни терористів, зокрема “Ісламської держави”. Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом строку дії запровадженого 10.04.2017 на три місяці в державі надзвичайного стану, та, по можливості, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, такі застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, зокрема “ІД”, теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, зокрема із урахуванням їхньої релігійної приналежності.
Громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території держави. Українців закликали неухильно дотримуватись таких порад:
— категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;
— виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).
Під час перебування в курортних місцях Єгипту у МЗС рекомендували виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.
Для отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування слід постійно моніторити місцеві ЗМІ, а також інформаційні ресурси МЗС України та посольства України в Єгипті.
Підвищену уважність необхідно виявляти під час святкування в Єгипті релігійних (зокрема християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.
У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.
Як повідомляв УНН, в Єгипті в місті Александрія вибухнула бомба в церкві.
За даними ЗМІ, щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія. Українців серед загиблих немає.