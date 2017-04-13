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Украинцев призвали не ездить в Египет из-за активизации "ИГ"

Украинцев призвали не ездить в Египет из-за активизации "ИГ"

Киев  •  УНН

 • 9686 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Египет из-за активизации на территории страны террористов, в том числе "Исламского государства". Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение срока действия введенного 10.04.2017 на три месяца в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью", - сказано в сообщении.

Как отмечается, такие оговорки вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в частности "ИГ", теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

Гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории государства. Украинцев призвали неуклонно придерживаться следующих советов:

- не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;

- проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

Во время пребывания в курортных местах Египта в МИД рекомендовали проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора.

Для получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения следует постоянно мониторить местные СМИ, а также информационные ресурсы МИД Украины и посольство Украины в Египте.

Повышенную внимательность необходимо проявлять во время празднования в Египте религиозных (в частности христианских) праздников, и по возможности воздерживаться от посещения религиозных святынь.

В случае резкого обострения ситуации необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства.

Как сообщал УНН, в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви.

По данным СМИ, как минимум 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия. Украинцев среди погибших нет.

Украинские Национальные Новости

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