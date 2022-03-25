Українців просять повідомляти про відсутність курятини "Наша Ряба" на полицях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Виробник курятини «Наша Ряба», компанія МХП, просить українців повідомляти українців про відсутність їхньої продукції на полицях, передає УНН.
Цитата
«Підтримка харчової безпеки в країні — пріоритет МХП. Ми будемо робити усе, щоб їжі було вдосталь для кожного українця, й ви можете нам допомогти у цій важливій місії.
Якщо ви не знайшли продукцію «Наша Ряба» на полицях холодильників, будь ласка, повідомте про це нам у будь-який спосіб:
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- телефонуйте на інформаційну лінію: 0 800 500 001
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- робіть запит у телеграм бот: @ryaba_control_bot
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- надсилайте повідомлення на електронну пошту: [email protected]
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- пишіть на сторінки МХП та Наша Ряба у Facebook або Instagram», - зазначили в МХП.
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Після повідомлення представники компанії одразу запропонують декілька варіантів найближчих магазинів, де можна купити їх продукцію, та зроблять все можливе, щоб «Наша Ряба» з'явилася там, де її немає.
«Й знайте, МХП поруч з вами. Разом переможемо», - наголосили в компанії.
Раніше
МХП повідомив про гуманітарну допомогу країні на суму 470 млн грн (понад 8 тисяч тонн продукції).