Украинцев просят сообщать об отсутствии курятины "Наша Ряба" на полках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба", компания МХП, просит украинцев сообщать украинцев об отсутствии их продукции на полках, передает УНН.
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"Поддержка пищевой безопасности в стране — приоритет МХП. Мы будем делать все, чтобы еды было достаточно для каждого украинца, и вы можете нам помочь в этой важной миссии.
Если вы не нашли продукцию "Наша Ряба" на полках холодильников, пожалуйста, сообщите нам об этом любым способом:
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- Звоните на информационную линию: 0 800 500 001
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- Делайте запрос в телеграмм-бот: @ryaba_control_bot
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- Присылайте сообщения на электронную почту: [email protected]
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- Пишите на страницы МХП и Наша Ряба в Facebook или Instagram", - отметили в МХП.
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После уведомления представители компании сразу предложат несколько вариантов ближайших магазинов, где можно купить их продукцию, и сделают все возможное, чтобы "Наша Ряба" появилась там, где ее нет.
"И знайте, МХП рядом с вами. Вместе одержим победу", - отметили в компании.
Ранее
МХП сообщил о гуманитарной помощи стране на сумму 470 млн грн (более 8 тысяч тонн продукции).