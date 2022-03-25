Украинцев просят сообщать об отсутствии курятины "Наша Ряба" на полках

Цитата

"Поддержка пищевой безопасности в стране — приоритет МХП. Мы будем делать все, чтобы еды было достаточно для каждого украинца, и вы можете нам помочь в этой важной миссии.

Если вы не нашли продукцию "Наша Ряба" на полках холодильников, пожалуйста, сообщите нам об этом любым способом:



Звоните на информационную линию: 0 800 500 001



Делайте запрос в телеграмм-бот: @ryaba_control_bot



Присылайте сообщения на электронную почту: [email protected]



Пишите на страницы МХП и Наша Ряба в Facebook или Instagram", - отметили в МХП.



После уведомления представители компании сразу предложат несколько вариантов ближайших магазинов, где можно купить их продукцию, и сделают все возможное, чтобы "Наша Ряба" появилась там, где ее нет.

"И знайте, МХП рядом с вами. Вместе одержим победу", - отметили в компании.

Ранее

МХП сообщил о гуманитарной помощи стране на сумму 470 млн грн (более 8 тысяч тонн продукции).