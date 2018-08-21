Українців попередили про спалах алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Концентрації пилку амброзії залишатимуться високими та надвисокими наступного тижня в Україні. Полин викидатиме пилок у помірних та високих концентраціях, особливо – на Півдні та Сході. Натомість, пилок злаків, у низьких концентраціях, буде актуальним лише для Північно-Західної частини України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської Аероалергенної мережі.
У помірних концентраціях в повітрі України також спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родини Амарантові (лобода, амарант), та малоалергенний пилок Конопляних (конопля, хміль), у низьких – пилок Айстрових (ромашка, соняшник та схожі на них квіти), подорожника і щавлю. Пилкові зерна цих рослин мають помірну алергенність.
Алергенна обстановка ускладниться тим, що на більшості території країни опади не передбачаються. Вони очікуються лише на Заході країни. Зокрема, в Ужгороді та Львові дощі пройдуть 24-27 серпня, у Івано-Франківську та Луцьку – 25-27, у Тернополі – 25-26, у Хмельницькому та Житомирі – 21, у Рівному та Чернівцях – 21 та 25 числа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар: алергія рідко проявляється один раз
Рівні малоалергенних спор кладоспоріуму в повітрі України піднімаються до високих та надвисоких значень, концентрації алергенної альтернарії також залишатимуться високими.
Опади збільшуватимуть у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості. Спори шапинкових грибів та епікоккуму, гельмінтоспоріуму, периконії, стемфіліуму, плеоспори, іржастих та сажкових грибів спостерігатимуться у низьких та помірних концентраціях.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня.