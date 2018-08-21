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Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Киев • УНН

 • 16228 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Концентрации пыльцы амброзии будут оставаться высокими и сверхвысокими на следующей неделе в Украине. Полынь будет выбрасывать пыльцу в умеренных и высоких концентрациях, особенно - на Юге и Востоке. Зато, пыльца злаков, в низких концентрациях, будет актуальной только для Северо-Западной части Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской Аероалергенной сети.

Украинцев предупредили о вспышке аллергии

В умеренных концентрациях в воздухе Украины также будет наблюдаться умеренноалергенная пыльца растений семейства Амарантовые (лебеда, амарант), и малоалергенная пыльца конопляных (конопля, хмель), в низких концентрациях - пыльца Астровых (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), подорожника и щавеля. Пыльцевые зерна этих растений имеют умеренную аллергенность.

Аллергенная обстановка осложнится тем, что на большинстве территории страны осадков не предвидится. Они ожидаются только на западе страны. В частности, в Ужгороде и Львове дожди пройдут 24-27 августа, в Ивано-Франковске и Луцке - 25-27, в Тернополе - 25-26, в Хмельницком и Житомире - 21 в Ровно и Черновцах - 21 и 25 числа.

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Уровни малоалергенных спор кладоспориума в воздухе Украины поднимаются к высоким и сверхвысоким значениям, концентрация аллергенной альтернарии также будет оставаться высокой.

Осадки будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства. Споры шляпочных грибов и епикоккума, гельминтоспориума, периконии, стемфилиума, плеоспоры, иржастих и головневых грибов будут наблюдаться в низких и умеренных концентрациях.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие этой неделе.

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