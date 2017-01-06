Українців попередили про снігопади в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українців попередили про небезпеку подорожування автотранспортом в Румунії через снігопади. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Снігопади в Румунії. Високий рівень небезпеки для подорожуючих автотранспортом. Будьте обережні”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на різдвяні свята в Україні очікуються снігопади, в окремих областях може випасти до 35 см снігу.
Снігопади в #Румунія. Високий рівень небезпеки для подорожуючих автотранспортом. Будьте обережні. pic.twitter.com/prGK5mKcr5— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 6 января 2017 г.