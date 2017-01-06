Українців попередили про снігопади в Румунії

“Снігопади в Румунії. Високий рівень небезпеки для подорожуючих автотранспортом. Будьте обережні”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на різдвяні свята в Україні очікуються снігопади, в окремих областях може випасти до 35 см снігу.

Снігопади в #Румунія. Високий рівень небезпеки для подорожуючих автотранспортом. Будьте обережні. pic.twitter.com/prGK5mKcr5