Украинцев предупредили о снегопадах в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Украинцев предупредили об опасности путешествия автотранспортом в Румынию из-за снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Снегопады в Румынии. Высокий уровень опасности для путешествующих автотранспортом. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега.
Снегопады в #Румыния. Высокий уровень опасности для путешествующих автотранспортом. Будьте осторожны. pic.twitter.com/prGK5mKcr5- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 6 января 2017 г.