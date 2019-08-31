Українців попередили про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Україні до 2 вересня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 31 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в останній день літа, 31 серпня, по Україні до 31 градуса тепла.