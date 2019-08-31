Украинцев предупредили о пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 31 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в последний день лета, 31 августа, по Украине до 31 градуса тепла.