Украинцев предупредили о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине до 2 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 31 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в последний день лета, 31 августа, по Украине до 31 градуса тепла.