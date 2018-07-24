Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях сильні дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"24 липня вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях сильні дощі", - сказано у повідомлені.
Синоптики додали, що це потенційно небезпечні погодні умови, українцям варто бути обережними, зберігати підвищену уважність.
"Слідкуйте за подальшими повідомленнями про можливе погіршення погодних умов", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, синоптики розповіли, скільки ще в Україні йтимуть дощі.
Також в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів. Була зафіксована найбільша кількість опадів для цього дня за 128 років спостережень.