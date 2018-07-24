Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"24 июля днем ​​в Украине грозы, утром и днем ​​в Прикарпатье сильные дожди", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что это потенциально опасные погодные условия, украинцам стоит быть осторожными, сохранять повышенную внимательность.



"Следите за дальнейшими сообщениями о возможном ухудшении погодных условий", - добавили в пресс-службе.



Напомним, синоптики рассказали, сколько еще в Украине будут идти дожди.

Также в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков. Было зафиксировано наибольшее количество осадков в этот день за 128 лет наблюдений.