Українців попередили про новий спосіб зламу замків квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Експерти Міністерства внутрішніх справ України попереджають про ненадійність стандартних замків, адже виявили новий поширений спосіб їх зламу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
"Досліджуючи речові докази, судові експерти зіткнулися із поширенням нового способу зламу замків. Злочинці почали використовувати спеціальний технічний засіб – самонабірний ключ", - йдеться в повідомленні.
Щоб не стати жертвою крадіїв, громадянам радять не використовувати стандартні замки - пристрої із сувальдним або циліндровим механізмом замикання.
"Встановлюйте на двері одночасно замки різних типів, зверніть увагу на замки типу MyKey з механізмом захисту проти нових методів зламу, а також – так звані "розумні" замки. Використовуйте додаткові заходи безпеки: сигналізацію, камери відеоспостереження тощо", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві обікрали помешкання судді у центрі міста.