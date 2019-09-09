Украинцев предупредили о новом способе взлома замков квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Эксперты Министерства внутренних дел Украины предупреждают о ненадежности стандартных замков, ведь обнаружили новый распространенный способ их взлома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
"Исследуя вещественные доказательства, судебные эксперты столкнулись с распространением нового способа взлома замков. Преступники начали использовать специальное техническое средство - самонаборной ключ", - говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой воров, людям советуют не использовать стандартные замки - устройства с сувальдным или цилиндровым механизмом замыкания.
"Устанавливайте на двери одновременно замки различных типов, обратите внимание на замки типа MyKey с механизмом защиты против новых методов взлома, а также - так называемые "умные" замки. Используйте дополнительные меры безопасности: сигнализация, камеры видеонаблюдения и т.д.", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве обокрали квартиру судьи в центре города.