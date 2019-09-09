Украинцев предупредили о новом способе взлома замков квартир

"Исследуя вещественные доказательства, судебные эксперты столкнулись с распространением нового способа взлома замков. Преступники начали использовать специальное техническое средство - самонаборной ключ", - говорится в сообщении.

Чтобы не стать жертвой воров, людям советуют не использовать стандартные замки - устройства с сувальдным или цилиндровым механизмом замыкания.

"Устанавливайте на двери одновременно замки различных типов, обратите внимание на замки типа MyKey с механизмом защиты против новых методов взлома, а также - так называемые "умные" замки. Используйте дополнительные меры безопасности: сигнализация, камеры видеонаблюдения и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве обокрали квартиру судьи в центре города.