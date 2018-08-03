Українців попередили про небезпеку поїздок до Афганістану

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КИЇВ. 3 липня. УНН. З огляду на високий рівень терористичної загрози та погіршення безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Афганістан (ІРА) громадянам України рекомендовано утриматися від відвідання без нагальної потреби території країни до стабілізації безпекової ситуації. Про це повідомили УНН у прес-службі МЗС.

"У разі потреби відвідати Афганістан, закликаємо в обов’язковому порядку інформувати Посольство України в Республіці Таджикистан (за сумісництвом в ІРА) про деталі поїздки (мета, місце, дата та час прибуття і відбуття, адреса місця проживання, номери контактних телефонів в Україні та ІРА, електронна адреса)", - додали у прес-службі МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію на території Афганістану, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан за номером телефону "гарячої лінії": +992-37-235-84-12, +992-37-235-84-13, на адресу електронної пошти: [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]

Раніше, у МЗС закликали українців покинути Лівію.

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