Украинцев предупредили об опасности поездок в Афганистан

"В случае необходимости посетить Афганистан, призываем в обязательном порядке информировать Посольство Украины в Республике Таджикистан (по совместительству в ИРА) о деталях поездки (цель, место, дата и время прибытия и отбытия, адрес места жительства, номер контактного телефона в Украине и ИРА, электронный адрес)", - добавили в пресс-службе МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в Афганистане, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по телефону "горячей линии": +992-37-235-84-12, +992-37-235-84 13, на адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]

Ранее, в МИД призвали украинский покинуть Ливию.