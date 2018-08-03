У МЗС закликали українців покинути Лівію
Київ • УНН
КИЇВ, 3 серпня. УНН. У зв’язку зі складною безпековою ситуацією на території Лівії, МЗС України вкотре наполегливо закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення МЗС.
У МЗС підкреслили, що небезпечна ситуація у Лівії пов’язана з насамперед активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, у т.ч. громадян України, працевлаштованих у Лівії. Також небезпека підвищується у зв’язку з систематичними затриманнями у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять у т.ч. й українські громадяни.
"Звертаємо увагу на ризик активізації на території країни радикальних терористичних угруповань, діяльність яких спрямована, зокрема, проти громадян європейських країн, які перебувають у Державі Лівія, у т.ч. українців, з метою подальшої дестабілізації ситуації у країні напередодні і під час планованих на грудень 2018 року президентських та парламентських виборів", - сказано у повідомлені.
У разі необхідності отримання екстреної допомоги або сприяння в організації виїзду з Лівії та повернення на Батьківщину, рекомендуємо громадянам України звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номером телефону: +216-941-273-42, електронна пошта: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, електронна пошта: [email protected].
Нагадаємо, у Лівії через атаки бойовиків оголошено форс-мажор на нафтових терміналах.