Українців попередили про можливу апатію до кінця робочого тижня через погоду

КИЇВ. 16 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються в основному дискомфортні погодні умови, і лише інколи – субкомфортні. У людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.