Українців попередили про можливу апатію до кінця робочого тижня через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються в основному дискомфортні погодні умови, і лише інколи – субкомфортні. У людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що протягом 16 січня, увесь день, відчуватиметься дискомфортний стан. Так, людина може відчувати значне навантаження на терморегуляційну систему, при якому виникає ризик перегріву. За умови такого стану можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.
Водночас, може спостерігатися і переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як "дуже і надто холодно". Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність та сонливість.
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Майже протягом усієї п’ятниці, 17 січня, відчуватиметься субкомфорт. Так, коли людина відчуває помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – "дуже тепло", можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
У той час, коли терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
У середині дня 17 січня субкомфорт зміниться дискомфортом, що відчуватиметься й протягом суботи, 18 січня, та першої половини дня у неділю, 19 січня, у той час, як ближче до вечора неділі повернеться субкомфортне самопочуття.
У понеділок, 20 січня, знов можна відчути дискомфорт.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні утримається погода без опадів.