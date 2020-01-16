Украинцев предупредили о возможной апатии до конца рабочей недели из-за погоды

КИЕВ. 16 января. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине до конца недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и только иногда - субкомфортные. У людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.