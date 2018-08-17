Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття у вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 19 серпня очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість", - додали у прес-службі.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на вихідні.
Як повідомляв УНН, синоптики допустили новий рекорд спеки в Європі.