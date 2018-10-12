Українців попередили про можливий вплив погоди на настрій цими вихідними

"Цими вихідними, 13-15 жовтня, протягом усього дня, крім короткого часу в день у неділю, 14 жовтня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість" - повідомили в прес-службі.



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В Укргідрометцентрі додали, що така сама ситуація буде у вівторок, 16 жовтня.



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Нагадаємо, на початку жовтня в Україні пройдуть невеликі дощі, денна температура прогріється до 18-22 градусів. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталія Голеня.